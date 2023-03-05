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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat gözdağı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2023 10:52
ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Kuzey Kore yönetimi, tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulundu.
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