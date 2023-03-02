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Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattı! Alaska semaları yeşile büründü

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Giriş: 02.03.2023 16:01
ABD'nin Alaska eyaletinde oluşturduğu eşsiz manzarayla bilinen Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
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