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Kuzey Ege ve Marmara'da yağış uyarısı

A Haber
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Giriş: 24.08.2022 15:40
Meteoroloji ve AFAD'dan Marmara ve Kuzey Ege'de bugün başlaması beklenen kuvvetli yağışla ilgili arka arkaya uyarı geldi. Kuzey Ege ve Marmara'da etkili olunması beklenen yağışlarla ilgili ani su baskını ve doluya karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıntılar A Haber ekibinden Filiz Uçan aktardı.
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