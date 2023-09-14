14 Eylül 2023, Perşembe
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Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdi: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.