Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu

Adana’da bir kişi tabancayla girdiği kuyumcuyu etkisiz hale getirip, bir poşet altını alıp kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, şüphelinin kaçarken kendini vurduğu ortaya çıktı. Soygunu yapan ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs yakalanıp tutuklandı.