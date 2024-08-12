12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kuyumcuyu kurşun yağmuru tuttular! 11 şüpheli gözaltında
İstanbul Sultanbeyli'de silahlı 2 şüpheli bir kuyumcu dükkanını kurşun yağdırdı. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şüpheliler için harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, şüphelilerin yakalandığını belirterek olayda şüpheli oldukları belirlenen toplam 11 şahsın yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda evlerinde yapılan aramada miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.