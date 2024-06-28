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Kuyumcuymuş gibi işlem yaptı! Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 19:23
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları gelmesinin üzerine Fatih'te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipleri ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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