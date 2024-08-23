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Kuyumcuya silahlı saldırı! Kurşunlardan son anda kurtuldu

Kuyumcuya silahlı saldırı! Kurşunlardan son anda kurtuldu

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Giriş: 23.08.2024 12:57
İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletli iki kişi yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Olay anında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendini yere atarak kurşunlardan kurtuldu.
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