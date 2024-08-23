23 Ağustos 2024, Cuma
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Kuyumcuya silahlı saldırı! Kurşunlardan son anda kurtuldu
İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletli iki kişi yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Olay anında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendini yere atarak kurşunlardan kurtuldu.