Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı! Hırsızlar kepengi uzaktan kumandayla açtı

İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcu kar maskeli 4 hırsız tarafından soyuldu. Saniyeler içinde yaklaşık 3 milyon liralık altını çalan hırsızlar, kaçarken kendilerine müdahalede bulunan sitenin güvenlik görevlisini de silahla tehdit etti. İşte güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar…

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