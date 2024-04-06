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Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı! Hırsızlar kepengi uzaktan kumandayla açtı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.04.2024 16:37
Güncelleme:06.04.2024 16:41
İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcu kar maskeli 4 hırsız tarafından soyuldu. Saniyeler içinde yaklaşık 3 milyon liralık altını çalan hırsızlar, kaçarken kendilerine müdahalede bulunan sitenin güvenlik görevlisini de silahla tehdit etti. İşte güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar…
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Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı!
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