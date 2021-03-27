Kuyruğunu getirene 5 TL veriliyor! İlaç firması ağrı kesici üretmek için Türkiye'den balon balığı aldı

İstilacı bir tür olan ve Türkiye sularındaki balıkları tehdit eden balon balığının toplanması için kuyruğunu getirene 5 TL verilmesi kampanyasından sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, balon balıklarının siyanürden 1200 kat daha güçlü zehriyle ilgili Kanada'da bir ilaç firmasının Türkiye'den bir miktar balon balığı alımı yaptığını ve çok ciddi bir ağrı kesici ilaç üzerinde çalışıldığını söyledi.