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Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! Fırtına da geliyor...

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Giriş: 05.09.2023 10:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı. 10 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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