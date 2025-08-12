12 Ağustos 2025, Salı
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülürken, ülke genelinde kavurucu sıcaklık etkisini sürdürüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde değerler gösterirken, 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı.