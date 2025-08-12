12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı

Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 15:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülürken, ülke genelinde kavurucu sıcaklık etkisini sürdürüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde değerler gösterirken, 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı.
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptı
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptı
Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Dadaşlar diyarı Erzurum...
Dadaşlar diyarı Erzurum...
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Sopalı yumruklu yol kapatma kavgası kamerada
Sopalı yumruklu yol kapatma kavgası kamerada
Şehre Yakın ekibi Nakkaş Köyü’nde
Şehre Yakın ekibi Nakkaş Köyü’nde
İkinci Eyyam-ı Bahur dalgası kapıda
İkinci Eyyam-ı Bahur dalgası kapıda
Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı
Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Daha Fazla Video Göster