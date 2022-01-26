26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kütüphanesiz okul kalmadı

Kütüphanesiz okul kalmadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 14:36
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi meyvelerini veriyor. Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Proje ile 2 ay içinde 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kütüphanesiz okul kalmadı
Kütüphanesiz okul kalmadı
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Telefondan talimatla doğum yaptı
Telefondan talimatla doğum yaptı
Diyarbakır’da kardan yollar kapandı!
Diyarbakır’da kardan yollar kapandı!
Nefes kesen uçuş! Ölümden döndü
Nefes kesen uçuş! Ölümden döndü
Karadeniz’de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Karadeniz'de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Doğu’da karla mücadele
Doğu'da karla mücadele
Araçlar karda mahsur kaldı!
Araçlar karda mahsur kaldı!
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
Kar’a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Daha Fazla Video Göster