26 Ocak 2022, Çarşamba
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Kütüphanesiz okul kalmadı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi meyvelerini veriyor. Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Proje ile 2 ay içinde 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.