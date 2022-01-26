Kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi meyvelerini veriyor. Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Proje ile 2 ay içinde 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

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