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Kutsal Yolculuk Hicretin 1401'inci yıl dönümü

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Giriş: 22.09.2023 15:38
Hicri aylardan Rebiulevvel ayındayız. Hz. Muhammed Aleyhisselam, 622 yılının Rebiulevvel ayında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bu mübarek ayda Hicret'in 1401'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hz Peygamber'in kutsal yolculuğu ile ilgili hazırladığımız "Hicret" çalışmamızı ekrana getirelim şimdi.
Kutsal Yolculuk Hicretin 1401’inci yıl dönümü
Kutsal Yolculuk Hicretin 1401'inci yıl dönümü
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