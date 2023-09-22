22 Eylül 2023, Cuma
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Kutsal Yolculuk Hicretin 1401'inci yıl dönümü
Hicri aylardan Rebiulevvel ayındayız. Hz. Muhammed Aleyhisselam, 622 yılının Rebiulevvel ayında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bu mübarek ayda Hicret'in 1401'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hz Peygamber'in kutsal yolculuğu ile ilgili hazırladığımız "Hicret" çalışmamızı ekrana getirelim şimdi.