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Kutsal topraklarda Hac heyecanı

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Giriş: 20.06.2023 16:57
Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, izlenimlerini Mekke'den aktardı.
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