12 Şubat 2023, Pazar
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Kütahya’da yürek yakan olay!
Yürek yakan olay Kütahya’da meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin ardından Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi sebebiyle 64 yaşındaki Necip Ç, Kütahya'da görevli polis memuru kızının evine geldi. Kaldıkları binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıkan yangından etkilenen Necip Ç., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşte ayrıntılar...