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Kütahya'da tüp patlaması! Aynı aileden 2'si ağır 4 yaralı

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Giriş: 16.11.2022 09:24
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde meydana gelen tüp patlamasında aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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