Kütahya'da tüp patlaması! Aynı aileden 2'si ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde meydana gelen tüp patlamasında aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.