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Kütahya'da tarihe ışık tutan olay!

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Giriş: 09.11.2020 10:19
Güncelleme:09.11.2020 10:19
Son dakika | Bölgeden tarih fışkırıyor! Geçmişe ışık tutan buluş! Türkiye'nin en büyük kazısı... Kütahya'da 1989 yılında başlayan kazı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Seyitömer Höyüğü'nde yapılan kazılarda son 6 ayında 2 binden fazla eser çıkarıldı. Arkeologlar, bölgede bulunan tarihi eserlerin, binlerce yıl geçmişi olduğunu açıkladı. 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KURTARMA KAZISI'
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kazının bilimsel danışmanı Nazan Ünan, Seyitömer Höyük kurtarma kazılarında farklı tabakaların tek tek kazılarak kayıt altına alındığını söyleyerek, "Tüm alanda tabaka olarak çalışılması açısından önemli. Çünkü Türkiye'nin günümüzde de en büyük kurtarma kazısı projesi olduğunu söyleyebiliriz. 250 işçi ve 50 uzman ekiple çalışıyoruz.

Altıncı ayımızı tamamladık ve kasım ayında da çalışmalar devam edecek. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Çelikler Holding'in sponsorluğunda gerçekleşiyor. Bölgenin istihdamı açısından oldukça önemli. Bunun yanı sıra geniş alanda ve büyük bir ekiple çalışılıyor, aynı zamanda da tüm teknik ayrıntıların özenle uygulandığı, her bir buluntunun çiziminin ve ölçüsünün alınarak, fotoğrafının çekildiği sistemli bir kazı özelliğini de taşıyor" diye konuştu.

'6 AYDA 2 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI'
Mayıs ayından bu yana Erken Tunç 2, Erken Tunç 3 ve Orta Tunç Çağı dönemlerine ait 2 bin buluntunun ortaya çıkarıldığını ifade eden Nazan Ünan, "Bu da Batı Anadolu ve bölgenin arkeolojisi açısından da oldukça önemli. En eski döneme ait, Kütahya ve bölgenin tarihine ışık tutan biz kazı.

'6 AYDA 2 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI'
Mayıs ayından bu yana Erken Tunç 2, Erken Tunç 3 ve Orta Tunç Çağı dönemlerine ait 2 bin buluntunun ortaya çıkarıldığını ifade eden Nazan Ünan, "Bu da Batı Anadolu ve bölgenin arkeolojisi açısından da oldukça önemli. En eski döneme ait, Kütahya ve bölgenin tarihine ışık tutan biz kazı. Tabii bu verilerin değerlendirilmesi süreci de kış boyunca devam edecek. Erken Tunç 3'te dokumacılık ve çanak, çömlek üretim merkezinin olduğunu biliyoruz. Erken Tunç 2'de de bu özelliklerin geriye gidip gitmediği, aynı özelliklerin sürüp sürmediğini de tespit etmeye çalışıyoruz. Yine Orta Tunç Çağı'na ait anıtsal surlarla çevrelenmiş bir merkez. Surun dışında da yerleşimin dağılımını tespit etmeye çalışıyoruz. Yine önümüzdeki sezonda çalışmalarımız sürecek. Hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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