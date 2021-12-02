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Kütahya’da şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı kamerada

İHA
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Giriş: 02.12.2021 14:48
Kütahya'da sürücünün çalışır vaziyette bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiği olay, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen otomobilin sürücüsü, sokak üzerine aracını çalışır vaziyette bıraktığı. Bir süre sonra 2 şahıs, sokaktan geçerken aracın çalıştığını fark etti. Şüpheliler, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra araca yaklaştı. Şüpheliler, daha sonra araca binerek hızla olay mahallinden kaçarak izlerini kaybettirdiler. Aracın sahibi, durumu polise bildirerek, şikayette bulundu. Polis, hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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