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Kütahya’da orman yangını! Yangına müdahale sonucu kontrol altına alındı

Kütahya’da orman yangını! Yangına müdahale sonucu kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 20:48
Kütahya kent merkezinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
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