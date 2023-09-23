Kütahya’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.