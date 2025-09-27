27 Eylül 2025, Cumartesi

Kütahya'da organize suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
Kütahya’da organize suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Kütahya'da organize suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:01
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli yağma" suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
