Kütahya'da köy sakinleri köprü istiyor
Kütahya’da köy sakinleri köprü istiyor

Kütahya'da köy sakinleri köprü istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.10.2025 01:09
Güncelleme:04.10.2025 01:09
Köy Muhtarı Harun Güngör, mevcut durumun tarımsal faaliyetler ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "İmkanlarımızla bu köprüyü yaptık. Daha önce görev yapan Valimiz Ali Çelik buraya talimat vermişti, ‘büz koyalım' denilmişti fakat yerine getirilmedi. Yetkililerden köprünün yapılmasını istiyoruz. Koyunlarımız buradan geçiyor, traktörler ve inekler suyun içinden geçmek zorunda kalıyor. Köprünün ne kadar ihtiyaç olduğunu herkes biliyor. Köyümüz tarım için bu yolu kullanmak zorunda. Asfalta çıkamıyoruz çünkü yol çok kalabalık. Mecburen Porsuk Çayı üzerinden geçmek zorunda kalıyoruz" dedi.
