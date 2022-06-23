23 Haziran 2022, Perşembe
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Kütahya’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kütahya’da seyir halindeki bir araç alev aldı. Sürücü alevlerin yükselmesiyle kendisini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.