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Kütahya’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA
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Giriş: 23.06.2022 16:07
Kütahya’da seyir halindeki bir araç alev aldı. Sürücü alevlerin yükselmesiyle kendisini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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