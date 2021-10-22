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Kütahya’da kamyonet büfeye girdi, o anlar kameraya yansıdı

DHA
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Giriş: 22.10.2021 09:18
Kütahya'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet, bir büfeye daldı. Yaralanan olmazken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Fatih D., kullandığı kamyonetle yolun karşısına geçen bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Fatih D.'nin kontrolünden çıkan kamyonet yolun sağındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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