Kütahya’da kaçak silah operasyonu

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca ve 17 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.