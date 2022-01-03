Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Kütahya’da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D., çıkan kavgada bıçakla yaralandı. İkilinin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Servi Mahallesi Ethem Erdinç sokakta meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan C.Y. ile R.D. yaralandı. Arkadaşlarının müdahalesi sonucu ayrılan 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.