03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2022 12:41
Kütahya’da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D., çıkan kavgada bıçakla yaralandı. İkilinin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Servi Mahallesi Ethem Erdinç sokakta meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan C.Y. ile R.D. yaralandı. Arkadaşlarının müdahalesi sonucu ayrılan 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mazgal hırsızları yakalandı!
Mazgal hırsızları yakalandı!
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
Tünel açıldı çile bitti
Tünel açıldı çile bitti
Daha Fazla Video Göster