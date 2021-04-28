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Kütahya'da acı olay: 8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2021 08:54
Güncelleme:28.04.2021 08:58
Son dakika haberi... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Turan Çakır, oğlu 8 yaşındaki Burak Çakır’ın cansız bedenini sulama havuzunda buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
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