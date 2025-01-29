Kütahya’da acemi soyguncular kıskıvrak yakalandı!

Kütahya'da bir kuyumcuya kurusıkı tabanca ile giren 3 kişi, paniğe kapılarak altınları çalamadan kaçtı. Kar maskesi ve eldiven takarak soygunu gerçekleştirmeye çalışan M.F., M.E.A. ve H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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