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Kütahya’da acemi soyguncular kıskıvrak yakalandı!

Kütahya'da acemi soyguncular kıskıvrak yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 01:35
Kütahya'da bir kuyumcuya kurusıkı tabanca ile giren 3 kişi, paniğe kapılarak altınları çalamadan kaçtı. Kar maskesi ve eldiven takarak soygunu gerçekleştirmeye çalışan M.F., M.E.A. ve H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kütahya’da acemi soyguncular kıskıvrak yakalandı!
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