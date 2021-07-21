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Kuşadası sahilleri doldu taştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2021 13:55
Kurban Bayramı'nda tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yazlık bölgeleri tercih etti. Tatil bölgelerinde bayram kalabalığı var. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, Aydın Kuşadası'ndaki son durumu aktardı.

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların adresi Ege ve Akdeniz bölgesi oldu. Bayramın ikinci gününde Aydın Kuşadası'na giden A Haber muhabiri ilçenin oldukça kalabalık olduğuna değinerek şu açıklamada bulundu:

''Kısıtlamasız bayram tatili oldukça yoğun geçiyor. Kuşadası'nda durum için deyim yerindeyse ''iğne atsan ne yere ne de kumsala düşer'' kullanılabilir.

SOSYAL MESAFEYE UYMAK MÜMKÜN DEĞİL

Mümkün oldukça sosyal mesafe korunarak denize girilmeye çalışılsa da kabalıktan mümkün olmuyor.

Turizmin marka yerlerinden Kuşadası'nda bayramın ikinci gününde oldukça fazla bir kalabalık oluştu. Kuşadası'na Denizli, İzmir, Manisa başta olmak üzere çevre ilden tatilciler akın etti. İlçeye 2 günde ortalama iki yüz bin araç yaptı.''

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