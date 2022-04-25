25 Nisan 2022, Pazartesi
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Kuşadası Belediyesi’nde darp iddiası
Aydın Kuşadası'nda esnaf İbrahim Burak Okutan, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından darp edilerek hakarete uğradığı iddiası ile şikayetçi oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Darp edilen İbrahim Burak Okutan, yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Okutan, "Yusuf Atak, bize sinkaflı sözler söyleyerek o dükkanı boşaltacaksınız deyip küfür edip yürüyün gidin dedi. Avukatımı aradım. Kendisine ver görüşeceğim dedi. Telefonu uzattım küfür ederek elime vurdu ve beni darp etmeye başladılar." dedi.