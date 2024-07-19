19 Temmuz 2024, Cuma
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Kuş tellere çarptı mahallelinin elektriği kesildi! Kablolar koptu cadde kısmen trafiğe kapandı
Düzce’de bulunan çocuk parkının üzerinden geçen elektrik tellerine kuş çarpması sebebi ile kablolarda kopma meydana geldi. 10 bin kişinin yaşadığı bölgede elektrikler kesilirken, Parkta oynayan çocuklar apar topar kaçışırken, bölge trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile caddede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, elektrik ekipleri de kablolarda ki elektriği keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Cadde yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.