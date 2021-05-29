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Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

İHA
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Giriş: 29.05.2021 11:37
Güncelleme:29.05.2021 11:47
Bursa'da Seçkin Ç. (37) güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'ye (43) kurşun yağdırdı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Küçükiğridere, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Seçkin Ç. ile yanındaki arkadaşı Şaban Ö. (37) ise polisin 3 saatlik çalışmasının ardından kıskıvrak yakalandı.
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