Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Bursa'da Seçkin Ç. (37) güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'ye (43) kurşun yağdırdı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Küçükiğridere, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Seçkin Ç. ile yanındaki arkadaşı Şaban Ö. (37) ise polisin 3 saatlik çalışmasının ardından kıskıvrak yakalandı.