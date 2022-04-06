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'Kuş Cenneti'nde çevre kirliliği!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 16:33
Antalya Manavgat’ta 'Kuş Cenneti' olarak adlandırılan sazlık alana, otelin çöpleri döküldü. Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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