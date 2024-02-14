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Kuryelere asansör ayrımcılığı

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Giriş: 14.02.2024 12:05
Kadiköy'de bulunan bir sitede, kuryelerin girişte güvenlik tarafından uyarılarak bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği öne sürüldü. Siteye sipariş götüren bir kurye, ayrımcılık yaşandığını ifade ederek Kuryeler için asansör yapmışlar, bir de içine hava filtresi takmışlar.
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