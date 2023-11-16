Kurye teslim etmedi, kız arkadaşına otomobil aldı

Alınan bilgiye göre, özel bir kargo şirketinde çalışan Azim G. (21), 1 Kasım günü teknoloji mağazasına teslim edeceği 3 koli içerisindeki piyasa değeri 850 bin TL olan 33 cep telefonunu çaldı. Mağaza ürünün gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağazaya gelerek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Polis, 700 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından kargo çalışanı Azim G.'nin teknoloji mağazasından telefonları teslim etmeden çıktığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Azim G, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde evinde yakalandı. Operasyonda şüphelinin evinde çaldığı 5 cep telefonu da ele geçirildi.