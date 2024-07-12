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Kurye cinayeti davasında karar günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:39
Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki zanlı ve ona azmettirdiği öne sürülen baba, ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
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