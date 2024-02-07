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Kurye 2 otomobil arasında sıkıştı! Araçların arasında geçerken yere düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 16:39
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki motosikletli kurye iki otomobilin arasından geçmeye çalışırken sıkışarak düştü. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
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