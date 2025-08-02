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Kuruyan gölette mahsur kalan balıklar kurtarıldı

Kuruyan gölette mahsur kalan balıklar kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 13:35
Merkeze bağlı Çepni köyü Aşağı Mahalle’de bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak hava ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 200 metre uzunluğu bulunan gölette balık belli bir noktada birikirken, çamurla kaplanan göl yüzeyinin birçok noktasında balıkların öldüğü görüldü. Konuya ilişkin, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Gölete giden ekipler, kurtulmayı başaran balıkları toplayarak, yeni yuvaları olacak olan Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakletti. Kurtarılan balıklar, buradaki özel beton havuzlarda yaşamına devam edecek.
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Kuruyan gölette mahsur kalan balıklar kurtarıldı
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