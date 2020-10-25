Kurutulmuş gıdalarda alfatoksin tehlikesi | Yüksek dozda alfatoksin kansere neden oluyor

Kimyasal maddeler barındıran ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen aflatoksin birçok kurutulmuş gıda da tehlike saçıyor. Peki yüksek dozda tüketildiğinde kanserojen etki oluşturan aflatoksin hangi gıdalarda bulunur? Zararları nelerdir? İşte ayrıntıları ile A Haber’in özel haberi…

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