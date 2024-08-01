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Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 13:13
Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alınırken tabancaya el konuldu.
Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı
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