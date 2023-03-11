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Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi

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Giriş: 11.03.2023 10:21
Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer" misyonu kapsamında hayata geçirilen "Kalyon Kültür",  kuruluşunun 3'üncü yılını "Kuytu" adlı bir sergi ile kutluyor. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açılan sergi "Kadın Zarafetinin Tarihi Yolculuğunu" sanatseverlerle buluşturuyor.
Kalyon Kültür’den Kuytu sergisi
Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi
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