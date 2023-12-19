19 Aralık 2023, Salı
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten İsrail'e tepki!
GQ Türkiye 2023 “Men of the Year” ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin ikonlarına ödülleri takdim edildi. Törende "10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit, katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı. İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Özçivit, "2 evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum." dedi.