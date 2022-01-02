02 Ocak 2022, Pazar
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu sosyal medyayı salladı!
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuş iki yıl sonra da oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit ve Evcen, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çift, son olarak yeni yıl pozlarıyla gündem oldu. Paylaşımlarına beğeni yağarken Karan sosyal medyanın gündemine oturdu.