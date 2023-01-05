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Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşi bakın kim çıktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2023 09:50
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı. Burçun Özçivit güzelliği ve ağabeyi ile benzerliğiyle şoke etti. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi...
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