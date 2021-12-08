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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy nereli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2021 18:02
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...
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