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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini bakın kim çıktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 09:12
Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Törer, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Partneri Burak Özçivit'le yakaladıkları uyumla da dikkat çeken güzel oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in kardeşi...
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