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Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı

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Giriş: 21.10.2020 21:51
Güncelleme:21.10.2020 22:02
Derviş ve Osman Bey'in yolu Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesiyle “Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız” mesajını verdi.

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlatı.

HZ. SÜLEYMAN İLE KARINCANIN HİKAYESİ

Derviş, gece vakti yaktıkları ateşinde başında Alpleriyle oturan Osman Bey'in yanına gelir.

Derviş, düştüğü tuzağı anlatan ve babası Ertuğrul Bey'in de obaya geldiğinden düşmanının haberi olduğunu vurgulayan Osman Bey'e "Bilmek var bilmekten içeri" cevabını verir.

Osman Bey'den sözü alan Derviş şöyle devam eder;

Hz. Süleyman da kuş dili bilirdi, onca diyara hükmederdi ne oldu? Cinlere, kuşlara, insanlara, rüzgarlara hükmeden o Süleyman, seferdeyken karşısına karınca ordusu çıktı. Karıncalar, "dağılın Süleyman'ın ordusu bizi ezecek" diyerek çığlık attılar. Karıncaları duymuştu Süleyman. İşte o yiğit Süleyman, karıncanın dahi hakkını gözeten Süleyman, karıncalar için koca ordunun yolunu değiştirdi. Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız.

Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı
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