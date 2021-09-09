09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurtuluş Savaşı’ndan kalma şehitlik bulundu!

Kurtuluş Savaşı’ndan kalma şehitlik bulundu!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 16:24
Güncelleme:09.09.2021 16:27
Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi’nde 150 şehit mezarı bulundu. Mezarların Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olduğu belirlendi. Kurtuluş mücadelesinin verildiği topraklardan biri olan Afyonkarahisar'da her geçen gün savaşa dair yeni bir ize rastlanıyor. 3 bin yıllık Frig Vadisi de, yeni keşiflerin yapıldığı noktalardan biri. Bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında çok sayıda şehit mezarı bulundu. Devam eden jeoradar çalışmalarıyla daha fazla mezarın bulunması hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtuluş Savaşı’ndan kalma şehitlik bulundu!
Kurtuluş Savaşı’ndan kalma şehitlik bulundu!
ABD mahkemesinden ‘Yıldız avcısı’ heykeli kararı
ABD mahkemesinden ‘Yıldız avcısı’ heykeli kararı
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı
Yeşil ışıkta hareket eden kamyon yaşlı adamı ezdi
Yeşil ışıkta hareket eden kamyon yaşlı adamı ezdi
Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü
Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü
Vahşi fok dalgıcı böyle karşıladı
Vahşi fok dalgıcı böyle karşıladı
Facianın eşiğinden döndüler
Facianın eşiğinden döndüler
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
İstanbullulardan su zammına tepki
İstanbullulardan su zammına tepki
Ataklı’nın davasında üçüncü duruşma
Ataklı'nın davasında üçüncü duruşma
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
Aracı polislerin üzerine sürdü
Aracı polislerin üzerine sürdü
Daha Fazla Video Göster