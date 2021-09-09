Kurtuluş Savaşı’ndan kalma şehitlik bulundu!

Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi’nde 150 şehit mezarı bulundu. Mezarların Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olduğu belirlendi. Kurtuluş mücadelesinin verildiği topraklardan biri olan Afyonkarahisar'da her geçen gün savaşa dair yeni bir ize rastlanıyor. 3 bin yıllık Frig Vadisi de, yeni keşiflerin yapıldığı noktalardan biri. Bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında çok sayıda şehit mezarı bulundu. Devam eden jeoradar çalışmalarıyla daha fazla mezarın bulunması hedefleniyor.

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