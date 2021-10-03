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Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Çiğdem Batur Londra’ya yerleşti

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Giriş: 03.10.2021 10:46
Sevilen oyuncu Çiğdem Batur geçtiğimiz günlerde Londra’ya yerleşti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni coverı, Barış Manço’nun sevilen parçası ‘lambaya püf de’ için klip çekimlerini gerçekleştirirken kendisiyle londra’nın merkezinde biraraya geldik ve samimi bir röportaj yaptık. Oyunculuk eğitimi vermek için akademi kurduğunu belirten Batur, İngiltere’de yapmayı planladığı hedeflerini bizlerle paylaştı.
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